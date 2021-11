I prezzi attivati da MediaWorld in occasione del periodo più caldo dell’anno, in termini di sconti e di acquisti, sono veramente incredibili, finalmente gli utenti possono davvero pensare di spendere al minimo, riuscendo nel contempo a raggiungere l’acquisto dei prodotti maggiormente desiderati.

La campagna promozionale ricalca esattamente tutto quanto avevamo già visto e discusso in passato, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere tranquillamente completati anche online sul sito ufficiale, godendo della spedizione presso il proprio domicilio (in genere a pagamento). Indipendentemente dal prodotto acquistato, ricordiamo comunque che è prevista la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale coprirà tutti i difetti di fabbrica, ma non i danni accidentali causati dagli utenti stessi.

MediaWorld: quanti sconti speciali nel volantino

Con il volantino MediaWorld non si scherza assolutamente, gli utenti possono dormire sonni tranquilli acquistando alcuni dei migliori prodotti in circolazione, a prezzi veramente bassissimi, almeno in confronto ai listini. Il modello di punta dell’intera campagna è chiaramente il Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, un terminale dalle prestazioni incredibili, in vendita a soli 979 euro; al suo fianco spicca chiaramente il Galaxy Z Flip3, il dispositivo con il display flessibile, in vendita a 799 euro, e con il quale si possono scoprire prestazioni veramente adeguate.

Per il resto sono elencati modelli dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, come Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 11T, Huawei Nova 8i, Apple iPhone 12 Mini, Xiaomi Mi 11 Lite, Galaxy A12, Galaxy A32, Wiko Y62 Plus o similari. Per ogni altra informazione in merito, ricorrete all’apertura delle seguenti pagine.