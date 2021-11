Il volantino che Comet ha ufficialmente deciso di lanciare in occasione del Black Friday 2021, risulta essere tra i migliori attualmente in commercio, proprio perché all’interno si trovano prezzi bassi e tantissimi prodotti di qualità in vendita alla giusta cifra.

La campagna promozionale riprende esattamente le stesse specifiche delle soluzioni precedenti, ciò sta a significare che ogni acquisto può essere effettuato anche sul sito ufficiale, il quale comunque prevede la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui si dovesse raggiungere la cifra limite di 49 euro, indipendentemente dalla tipologia di merce acquistata.

Le migliori offerte Amazon Black Friday 2021 sono solo sul nostro canale Telegram ufficiale, scopritele subito premendo qui.

Comet: tutte le offerte sono da far perdere la testa

Il volantino Black Friday punta a scontare i migliori prodotti a prezzi veramente bassissimi, osservando da vicino la campagna promozionale attivata fino al 30 novembre, possiamo scovare buone occasioni su smartphone e non solo. I modelli di telefonia mobile in promozione sono Galaxy S20 FE a soli 389 euro, Apple iPhone 13 Mini a 889 euro, iPhone 12 Mini a 599 euro, Vivo Y72 a 239 euro, TCL 20L+ a 229 euro, Oppo Reno6 Pro a 749 euro, Oppo Find X3 Lite a 299 euro, Oppo A16 a 139e uro, Wiko U10 a 149 euro, Wiko Y62 Plus a 79 euro, Oppo Reno6 a 429 euro, Realme GT Master Edition a 349 euro, Realme GT Neo 2 a 449 euro, Samsung Galaxy S21+ a 749 euro e tantissimi altri ancora.

Le possibilità di acquisto sono quasi infinite, se volete conoscere da vicino la campagna, consigliamo l’apertura delle pagine seguenti.