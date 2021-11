Samsung si sta preparando al debutto della famiglia Galaxy S22 previsto per il prossimo anno. Nonostante i segreti dei device sono ancora custoditi gelosamente dal produttore corano, iniziano ad emergere le prime indiscrezioni a riguardo.

Il noto leaker Ice Universe ha indicato quelle che saranno le caratteristiche principali della fotocamera di Galaxy S22 Ultra. Attraverso un Tweet ha confermato che il comparto fotografico non sarà composto da una configurazione 10+8+12+12+12MP.

Il produttore coreano ha optato sempre per una quadrupla fotocamera ma nella configurazione 108+10+10+12MP. Entrando più nello specifico, il modulo da 108MP sarà una versione evoluta del sensore ISOCELL HM3 equipaggiato sulla precedente generazione. Avremo un’apertura focale da F1.8 in grado di catturare più luce e quindi migliorare la resa delle immagini.

Samsung Galaxy S22 Ultra punta al titolo di nuovo camera-phone del produttore



S22 Ultra camera

108MP+12MP+12MP+12MP, wrong

108MP+10MP+10MP+12MP, correct

108mp Improved version of HM3 main 1 / 1.33 "0.8 um F1.8 FOV 85

12MP 0.6X sony 1/2.55" 1.4um F2.2 FOV 120

10MP 10X new sony 1/3.52" 1.12um F4.9 FOV 11

10MP 3X new sony 1/3.52" 1.12um F2.4 FOV 36 pic.twitter.com/RsS9fPK0hC — Ice universe (@UniverseIce) November 24, 2021

Per quanto riguarda il sensore da 12MP, il produttore coreano utilizzerà un modulo Sony per la lente grandangolare con angolo di visione a 120 gradi. I due sensori da 10MP saranno i teleobiettivi, entrambi realizzati da Sony. Uno garantirà uno zoom a 3X mentre l’altro arriverà a 10X.

Anche in questo caso ci saranno miglioramenti rispetto alla generazione precedente per aumentare la qualità di scatto. Tuttavia, al momento non è chiaro se parte di questa configurazione del comparto fotografico sarà utilizzata anche su Galaxy S22 e S22 Plus. Molto probabilmente gli altri due flagship non potranno contare sul sensore principale da 108 megapixel che resterà una esclusiva della variante Ultra. Non resta quindi che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.