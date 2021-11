Il Black Friday 2021 di Coop e Ipercoop porta con sé un numero sempre crescente di offerte veramente molto speciali, le quali spingono a tutti gli effetti gli utenti a poter godere di un risparmio che supera quanto auspicato fino a poco tempo fa.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Coop e Ipercoop, possono essere completati solamente recandosi personalmente in un qualsiasi negozio sul territorio, non sarà possibile accedervi tramite il sito ufficiale o comunque recandosi presso altre realtà. Tutti i prezzi sono attivi su modelli sbrandizzati, salvo indicazione differente, ciò sta a significare che i singoli aggiornamenti vengono rilasciati dal produttore, non dall’operatore telefonico.

Coop e Ipercoop: queste sono le nuove offerte pensate per il Black Friday

Il risparmio da Coop e ipercoop è cosa certa, più che altro se l’utente pensa di acquistare uno smartphone di fascia media, ancora meglio se dell’anno scorso. I due modelli maggiormente rappresentativi dell’intera campagna promozionale, sono difatti Apple iPhone X e samsung Galaxy S20 FE, i loro prezzi non vanno oltre i 499 euro, e garantiscono ancora oggi discrete prestazioni generali.

Coloro che invece vorranno puntare più semplicemente verso modelli più economici, troveranno pane per i propri denti nei vari iPhone 8, iPhone 7, Oppo A16s, Alcatel 1B, Realme C21, Oppo Find X3 Lite e anche Galaxy A32. La campagna promozionale riserva comunque altre sorprese decisamente interessanti, per ogni informazione in merito potete collegarvi il prima possibile qui.