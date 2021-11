Il volantino che Carrefour ha effettivamente deciso di attivare in occasione del Black Friday 2021, è ricchissimo di occasioni e di prezzi sempre più bassi, assolutamente in grado di garantire al consumatore finale un risparmio che supera le più rosee aspettative.

La campagna promozionale corrente ripercorre esattamente quanto di buono avevamo previsto e visto in passato, ciò sta a significare che gli acquisti risultano essere effettuabili solamente in negozio, con possibilità di richiedere la rateizzazione senza interessi al superamento dei 199 euro, e non dover correre nel punto vendita a causa di scorte limitate.

Carrefour è impazzita: tantissimi sconti vi attendono

Spendere poco con Carrefour potrebbe essere davvero molto più semplice di quanto avreste mai pensato, a tutti gli effetti la campagna promozionale garantisce al consumatore finale la possibilità di mettere le mani su uno smartphone in vendita ad un prezzo veramente ridottissimo. Stiamo parlando di Xiaomi Redmi 9At, un prodotto addirittura da meno di 100 euro, con il quale sarà possibile godere di discrete prestazioni generali.

Il risparmio si estende poi anche verso il mondo degli indossabili, restando sempre nello stesso brand, difatti, sarà possibile anche acquistare la Xiaomi Mi Band 4C, con un prezzo finale di addirittura soli 14,95 euro (lo sconto è superiore al 50% rispetto al listino originario).

La campagna promozionale di Carrefour può essere visionata collegandosi il prima possibile al sito ufficiale, i prezzi sono veramente molto bassi.