Il nuovo volantino che Carrefour ha deciso di lanciare nel periodo corrente, riesce ancora una volta a distinguersi dalla massa, promettendo al consumatore finale la possibilità di accedere a prodotti di alt qualità, senza dover spendere cifre folli.

La campagna promozionale è difatti disponibile in via esclusiva nei singoli punti vendita in Italia, con accessibilità garantita in ogni regione senza differenze particolari. Coloro che vi si affideranno potranno godere della solita garanzia della durata di 24 mesi, valida sui difetti di fabbrica dalla data d’acquisto, con l’aggiunta eventuale della rateizzazione senza interessi, definita comunemente Tasso Zero, nel momento in cui si dovessero superare i 199 euro.

Aprite subito il nostro canale Telegram ufficiale, potrete trovare i codici sconto Amazon e tantissime offerte veramente speciali.

Carrefour: queste sono le nuove offerte del Black Friday 2021

Carrefour riesce a mettere alle strette le dirette concorrenti del mercato della rivendita, con una campagna promozionale veramente invitante, sopratutto per gli utenti che vogliono spendere davvero pochissimo sull’acquisto di un nuovo smartphone. Il modello coinvolto nella soluzione corrente è lo Xiaomi Redmi 9AT, un terminale in vendita a meno di 100 euro, il quale promette prestazioni discrete, o comunque in linea con la spesa effettiva.

Nel momento in cui si sarà acquistato lo smartphone, il consiglio è di puntare poi su un wearable, ovvero un dispositivo indossabile altrettanto economico, il quale potrebbe essere rappresentato da Xiaomi Mi Band 4C, disponibile da Carrefour ad un prezzo finale pari a soli 14,95 euro. Tutte le altre proposte del volantino sono raccolte a questo link.