Il volantino Coop e Ipercoop si ritaglia un grandissimo spazio nel cuore degli utenti che al giorno d’oggi sono alla ricerca del massimo risparmio, senza però mai essere effettivamente costretti a rinunciare alla qualità generale dei prodotti che potranno andare ad acquistare, recandosi personalmente in negozio o sul sito ufficiale.

Dovete ricordare, infatti, che la maggior parte delle offerte relative a Coop e Ipercoop sono nel nostro caso attive solamente online, in questo modo gli acquisti potranno essere completati dal divano di casa propria, ricevendo gratuitamente la merce presso il proprio domicilio. Per attivare la spedizione gratuita, infatti, basterà spendere una cifra di poco superiore ai 19 euro, un’inezia che apre infinite possibilità.

Coop e Ipercoop: questi sono sconti da capogiro

Gli smartphone effettivamente in promozione da Coop e Ipercoop sono perlopiù legati alla fascia intermedia della telefonia mobile, con qualche piccolo accenno a prodotti di qualità, ma comunque abbastanza datati, ovvero presenti sul mercato da più di un anno. I due maggiormente qualitativi sono difatti Apple iPhone X e Samsung Galaxy S20 FE, modelli in vendita a prezzi che non superano i 499 euro.

Non mancano chiaramente occasioni più economiche, soluzioni che spingono l’utente a mettere le mani su Oppo Find X3 Lite, Galaxy A32, Realme C21, Alcatel 1B, Oppo A16s, Apple iPhone 7 e iPhone 8, tutti sempre in vendita a cifre molto più basse del normale. I dettagli della campagna sono raccolti per voi su questo link specialissimo.