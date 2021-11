È stato lanciato anche in Italia il primo smart speaker di casa Apple. HomePod mini può finalmente essere acquistato anche nel nostro Paese a un costo di 99,00 euro. Da domani 25 novembre sarà inoltre possibile procedere anche con l’acquisto online, tramite il sito Apple. Acquistando lo speaker online, il colosso consentirà di riceverlo tramite corriere o di selezionare il ritiro presso uno dei numerosi Apple Store.

Apple HomePod mini: arriva in Italia il primo speaker del colosso!

Sono passati diversi mesi da lancio del dispositivo. Apple ha rilasciato il suo speaker inizialmente soltanto in alcuni Paesi ma da appena due giorni HomePod mini è sbarcato in Italia rendendosi disponibile anche in colorazioni differenti. Ogni utente potrà scegliere tra il grigio siderale, il giallo, l’arancione, il blu e il bianco ma avrà modo di utilizzarlo soltanto se già in possesso di un iPhone o di un iPad.

Lo speaker potrà essere gestito attraverso l’app Casa presente sui dispositivi Apple. Inoltre, sarà sufficiente avvicinare lo smartphone all’HomePod mini per trasferire da un device all’altro il brano che si desidera ascoltare.

Caratteristica molto apprezzata dagli utenti fino ad ora è la qualità dell’audio garantita dal dispositivo che, date le sue dimensioni particolarmente ridotte, non lasciava ben sperare. A destare ancora qualche dubbio sulla sua valutazione è l’impossibilità di sfruttare Spotify. I due colossi potrebbero collaborare a breve così da garantire agli utenti la possibilità di utilizzare la piattaforma anche su speaker ma sarà necessario attendere.

Attualmente Apple consente di utilizzare Siri in Italiano e quindi di gestire il dispositivo tramite i noti comandi vocali e mette a disposizione numerose App dedicate a musica e Podcast.