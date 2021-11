Con l’uscita di Battlefield 2041, Forza Horizon 5 ha perso posizioni nella classifica dei giochi più giocati e apprezzati. Questo non vuol certo dire che la sua qualità non sia alta, anzi, pare proprio che sia super apprezzato, a differenza del titolo di Electronic Arts che invece si sta prendendo non poche critiche negative. Comunque, ciò che fa notizia oggi è che anche il gaming è in grado di abbattere le barriere. Infatti, è proprio il titolo di Xbox Game Studios a vincere per accessibilità a favore delle disabilità.

Forza Horizon 5: candidato ai The Game Awards 2021 come miglior gioco per accessibilità

Sono queste le notizie che ci piacciono, o meglio, che piacciono a tutti. Forza Horizon 5 infatti è tra i giochi quello a essere stato candidato ai The Game Awards 2021 per miglior accessibilità. Un aspetto fondamentale per chi ha disabilità e vuole godersi un titolo così bello e avvincente.

A pieno titolo si può aggiudicare il premio di miglior gioco dell’anno. Realizzato quasi alla perfezione, il team di Xbox Game Studios è riuscito a produrre un videogame davvero incredibile che sta piacendo tanto a tutti i gamer del mondo. Oltre a questo però occorre precisare che anche l’accessibilità è tra le migliori.

A sottolineare questo importantissimo aspetto, spesso dimenticato, è stata l’associazione Everyone Can che, come si evince dal nome, si adopera per aiutare persone con disabilità a poter godere dei migliori videogiochi. In un tweet ha celebrato la grande cura e attenzione di Forza Horizon 5 proprio in merito alla sua accessibilità:

“Avevamo sentito quanto fosse accessibile Forza Horizon 5 e possiamo confermare che lo è davvero. Grazie tantissimo a Playground Games per aver donato il gioco al nostro centro, guardate questo giocatore che sterza con le sue ginocchia!“.

We heard how accessible @ForzaHorizon 5 was & we can confirm it most definitely is 🙌🏽🎮 Thanks so much to @WeArePlayground for donating the game to our centre, check out this gamer steering with his knees! 🚘👏🏼 pic.twitter.com/CJueN6QG7e — Everyone Can (@EveryoneCanUK) November 18, 2021

Insomma, il nuovissimo Forza Horizon 5 ci piace per come è fatto, su questo non ci sono dubbi, ma ora ci piace ancora di più perché tutti possono giocarci e nessuno in questo videogame è escluso. Le buone notizie esistono e siamo felici di trasmetterle. Chissà che dopo questo articolo possiate giocare a questo titolo sentendo il sapore della vittoria anche se non raggiungerete il primo posto nella gara.