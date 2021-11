Forza Horizon 5 sta per approdare su Xbox Series X/S e PC e gli utenti sono pronti ad immergersi in un Messico virtuale da brividi. Gli sviluppatori di Playground Games hanno sempre sottolineato la forte componente di fotorealismo utilizzata per il titolo.

Tanto i modelli delle vetture quanto i paesaggi sono mozzafiato e indicano il forte lavoro svolto dai programmatori e la voglia di creare un titolo visivamente eccezionale. Inoltre, su Xbox Series X i giocatori potranno avere sempre la risoluzione in 4K sia nella modalità Performance che in quella Quality.

Nonostante il Messico di Forza Horizon 5 sia fittizio e creato appositamente per il gioco, la qualità dei dettagli è innegabile. Come emerge dal filmato comparativo pubblicato su YouTube da ElAnalistaDeBits, i ragazzi di Playground Games si sono ispirati a location reali per creare le controparti videoludiche.

Forza Horizon 5 è uno spettacolo per gli occhi con un Messico che sembra realistico

L’analisi effettuata dallo YouTuber dimostra una cura maniacale per i dettagli per la realizzazione di monumenti, piazze e paesaggi. In particolare, la città di Guanajuato è stata ricreata in versione digitale.

Attraverso alcuni strumenti avanzati, gli sviluppatori hanno preso spunto da elementi architettonici e strutture realmente esistenti per realizzare le location del gioco. Ovviamente, per esigenze di trama e gameplay, non si ha una ricostruzione veritiera del Paese ma ne emerge appieno lo spirito.

Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, Forza Horizon 5 può vantare una mappa del 50% più grande rispetto al capitolo precedente. Inoltre, i biomi riprodotti sono più vari, potendo passare dalle montagne alle spiagge attraverso tempeste di sabbia e diluvi tropicali.