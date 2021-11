Inizia la settimana del Black Friday anche in Italia. Nel corso di questi giorni di avviamento a venerdì ci saranno importanti iniziative anche sul fronte della telefonia mobile. In tal senso, gli utenti che desiderano modificare il loro piano di abbonamento per attivare una SIM con TIM, Vodafone, Iliad e WindTre avranno tante soluzioni.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le migliori offerte prima del Black Friday

I nuovi clienti di TIM possono ad esempio scegliere una ricaricabile estremamente vantaggiosa come la TIM Wonder. L’iniziativa del provider italiano prevede chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per la connessione di rete. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa sarà pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

In casa Vodafone la risposta a TIM si materializza attraverso un grande classico. Il gestore inglese ha deciso di lanciare per tutti gli abbonati la sua promozione Special 100 Giga. Questa tariffa prevede sempre consumi senza limiti per le chiamate e gli SMS con 100 Giga per navigare in internet. Il prezzo di rinnovo per la ricaricabile sarà di 9,99 euro.

Altro vantaggio è per gli abbonati che scelgono di sottoscrivere una SIM con Iliad. Per contrastare TIM e Vodafone il provider francese ripropone la sua offerta Giga 120. Tutti i nuovi abbonati del gestore francese riceveranno consumi no limiti per telefonate e messaggi con 120 Giga internet.

L’occasione finale è poi quella della WindTre Star+. Il prezzo di questa ricaricabile sarà di 7,99 euro. I consumi invece prevedono minuti senza limiti verso tutti, SMS da inviare a chiunque e 70 Giga per internet.