Non manca poi molto all’arrivo dei nuovi e ultimi episodi di una delle serie TV che ancora oggi si mantiene tra i titoli più visualizzati su Netflix. La Casa di Carta 5 Volume 2 sarà disponibile il 3 dicembre 2021 e decreterà la fine di questo titolo visto che la quinta sarà il finale di stagione di questo lungo ciclo che ha appassionato il pubblico di tutto il mondo. Nondimeno, le novità non sono ancora finite. Infatti, ci sono ancora grandi scoop in attesa dell’uscita de La Casa di Carta 5 Volume 2. Da poco sono stati pubblicati da Netflix un nuovo video e la locandina.

La Casa di Carta 5: nuovo video Dietro le Quinte e nuova locandina

La Casa di Carta 5 Volume 2 promette di essere davvero emozionante. Non solo perché le immagini del nuovissimo trailer che ne annuncia l’arrivo mostra quanta azione ci sarà nei nuovi episodi, ma anche la sinossi ufficiale è davvero super:

“Tokyo è morta. Il nemico è ancora in agguato all’interno della Banca di Spagna, ferito ma pericoloso come sempre. Affrontando l’ora più buia e la più grande sfida, la banda escogita un piano audace per ottenere l’oro senza che nessuno se ne accorga. A peggiorare le cose, il Professore commette l’errore più grande della sua vita“.

Di quale errore parla? Lo scopriremo solo con i nuovi episodi. Intanto però il video “Dietro le Quinte“, da poco pubblicato sulla pagina ufficiale Netflix di YouTube, rivela alcune cose davvero interessanti. Infatti, proprio il Professore ha dichiarato che “questa stagione sarà carica di una tensione pazzesca“.

Non solo, ma anche Bogotà si è lasciato scappare che i nuovi episodi de La Casa di Carta 5 Volume 2 saranno ricchi di “intensità, emozione, amore… tutto insieme“. Infine, non poteva mancare Palermo che ha detto:

“Siamo sicuri che i fan della serie non resteranno delusi. Sappiamo che piacerà molto. Sta arrivando qualcosa di molto potente“.

Insomma, ora non ci resta che attendere l’uscita de La Casa di Carta 5 Volume 2 il 3 dicembre 2021. Intanto godiamoci anche la nuova locandina realizzata per l’occasione. Netflix quando fa le cose o le fa bene oppure non le fa proprio.