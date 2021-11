la-casa-di-carta-5-nuove-foto-dagli-ultimi-episodi

La Casa di Carta 5 Volume 2 è pronta per uscire il 3 dicembre 2021. Come già anticipato diverse volte ormai sarà l’addio a questa serie TV Netflix. Una volta calmato il boom iniziale tutta la macchina di notizie, immagini, scoop e video si fermerà lasciando dietro di sé un silenzio quasi spaventoso. Comunque, tutti dicono di essere pronti al gran finale de La Casa di Carta. Ma stando alle nuove foto arrivate dagli ultimi episodi sembra che dovranno ricredersi.

La Casa di Carta 5: ultime foto prima dell’uscita del finale di stagione

L’altro giorno l’account Twitter ufficiale La Casa de Papel ha pubblicato quattro foto tratte proprio dagli ultimi episodi de La Casa di Carta 5 Volume 2. Nulla di eccezionale, diranno alcuni, ma non fanno altro che confermare il caos mentale che il nuovo trailer ufficiale, pubblicato da Netflix, ci ha lasciato.

Así como el oro, teníamos estas imágenes de rehén.

Come si può notare, ogni singola foto, di queste quattro postate, sembra rivelarci qualcosa. Nondimeno è difficile capire che cosa. Negli ultimi episodi il Professore irromperà proprio nella Banca di Spagna dove, da circa 100 giorni, sono in trappola – ora lo possiamo dire – i membri della banda. La sua scelta è mossa dalla volontà che nessun altro muoia come è successo a Tokyo e molto probabilmente, visto il tono della sua voce fuori campo negli ultimi video, anche qualcun altro.

Insomma, poco si evince da queste foto, ma una cosa è certa: il gran finale de La Casa di Carta 5 sarà davvero ricco di emozioni. Ben si addice a questo tweet il post che lo ha accompagnato e che così recita:

La banda è in difficoltà e il loro futuro è appeso a un filo. Che cosa succederà ai protagonisti più amati al mondo? Non ci resta che attendere l’arrivo degli ultimi episodi de La Casa di Carta 5 Volume 2 il 3 dicembre 2021 su Netflix.