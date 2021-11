Il volantino Black Friday lanciato nel periodo corrente da Esselunga riesce a tracciare un solco di divisione con le principali realtà del territorio, promettendo ai consumatori la possibilità di godere di un fortissimo risparmio rispetto ai listini originari.

La campagna promozionale riesce ancora una volta a distinguersi da quanto siamo solitamente abituati a vedere, pur mantenendosi sui più comuni binari. A tutti gli effetti, come al solito del resto, gli acquisti possono essere completati solamente in negozio, senza però apporre limitazioni particolari in termini di scorte effettivamente disponibili.

Esselunga: sconti incredibili per tutti

La campagna promozionale di Esselunga aiuta gli utenti ad acquistare i migliori top di gamma, pagandoli cifre molto più basse di quanto siamo solitamente abituati a vedere. Ad esempio risulta essere disponibile Galaxy S21 5G, il prodotto più in voga dell’ultimo anno, ad un prezzo che non va oltre i 599 euro, per quanto riguarda la variante da 128GB di memoria interna. Spostando l’attenzione invece verso il mondo Apple, ecco arrivare l’ottimo iPhone 12 Pro, sempre con 128GB di memoria interna, in vendita nel periodo corrente a 898 euro.

Le altre proposte del volantino sono comunque più economiche, non mancano difatti Realme C11, iPhone XR, Redmi Note 9T, Vivo Y72, Nokia C20 o anche galaxy A12. I dettagli e tutte le offerte della campagna di Esselunga, sono disponibili direttamente a questo link speciale, che rimanda al sito dal quale visionare le pagine.