Bennet lancia la sfida ad Esselunga proponendo al pubblico italiano una campagna promozionale, in tema Black Friday, veramente ricchissima di prezzi bassi e di occasioni da non lasciarsi minimamente sfuggire, sempre con un occhio di riguardo verso la fascia alta della telefonia mobile.

L’accessibilità della suddetta soluzione non si allontana da quanto la stessa azienda aveva proposto in passato, ciò sta a significare che gli acquisti potranno essere completati solamente recandosi in un negozio in Italia, ma senza doversi minimamente preoccupare della dislocazione territoriale dello stesso. Coloro che acquisteranno potranno anche approfittare della solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale comunque prevede la riparazione di qualsiasi difetto di fabbrica.

Bennet: la campagna promozionale è alla portata di tutti

Il risparmio da Bennet è assolutamente alla portata di tutti gli utenti, anche di coloro che vogliono acquistare uno smartphone Apple dal prezzo comunque particolarmente elevato. I modelli attualmente in promozione vanno effettivamente a toccare Apple iPhone 13, disponibile a 899 euro, scendendo poi verso la versione precedente, l’iPhone 12, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 749 euro.

Le restanti soluzioni legate allo stesso settore, appartengono a modelli comunque molto più economici, in vendita a prezzi che non superano i 249 euro, e coinvolgono Galaxy A03s, Galaxy A22 o Oppo A74 (quest’ultimo appunto in vendita a soli 249 euro). Ogni altra informazione in merito al corrente volantino Bennet è raccolta direttamente nelle pagine che potete trovare elencate qui.