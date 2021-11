Microsoft si concentrerà maggiormente sul miglioramento delle prestazioni e della reattività del suo sistema operativo Windows 11 il prossimo anno, secondo fonti online. I membri del team di sviluppo di Windows lo hanno affermato rispondendo alle domande degli utenti della piattaforma Reddit ‘Ask Me Anything’.

Durante la conversazione, un utente di Reddit ha menzionato la tendenza alla lentezza nell’interfaccia utente di Windows 11, che è principalmente correlata al lavoro del file manager e al menu che appare quando si fa clic con il pulsante destro del mouse. In risposta, gli sviluppatori hanno annunciato piani per aumentare le prestazioni del sistema operativo nel 2022; incluso un rendering più veloce degli elementi dell’interfaccia utente.

Windows 11: correte ad aggiornare il vostro sistema operativo

“Alcuni dei problemi sono dovuti alle prestazioni di WinUI; ma alcuni probabilmente non sono correlati a ciò che sta facendo il nostro team ma sono comunque importanti per Windows in generale. Oltre a concentrare parte del nostro framework UX sulle prestazioni nel 2022, abbiamo anche un team dedicato che è stato recentemente formato per affrontare questo problema’, hanno affermato gli sviluppatori.

Ovviamente, Microsoft è seriamente intenzionata a migliorare la reattività dell’interfaccia utente del suo sistema operativo. Tutto ciò che rende Windows 11 meno reattivo durante l’esecuzione di attività semplici come la navigazione tra le cartelle, sfogliare file o fare clic con il pulsante destro del mouse su un menu avrà un impatto negativo sulla reputazione del sistema operativo tra gli utenti.

Inoltre, Microsoft ha rilasciato una nuova app Media Player per Windows 11 che i membri del canale Windows Insider Dev possono testare. Il nuovo software supporterà la riproduzione sia audio che video e il suo design è in linea con l’interfaccia di Windows 11.