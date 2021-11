Vodafone ha previsto anche in queste settimane alcune rimodulazioni per le sue principali offerte. Il gestore inglese, nel particolare, ha lanciato un nuovo listino di prezzi per la sua ricaricabile più popolare: la Special 50 Giga.

Vodafone, in arrivo i nuovi costi per la tariffa Special 50 Giga

La Special 50 Giga da tempo si presenta al pubblico di Vodafone come una tariffa entry level per tutti gli abbonati che in maniera contestuale effettuano la portabilità del numero da altro gestore.

In base alle recenti rimodulazioni dei costi, per la Special 50 Giga è prevista una spesa extra dal valore di 2 euro ogni trenta giorni. Gli utenti che hanno già attiva questa ricaricabile si troveranno a pagare 9,99 euro in caso di precedente costo fissato a 7,99 euro. Gli utenti invece avranno un costo mensile pari a 8,99 euro in caso di precedente pagamento fissato a 6,99 euro.

A differenza delle precedenti occasioni, in previsione di questa tornata di rimodulazioni, Vodafone non ha proposto ai suoi abbonati una modifica alle soglie di consumo della ricaricabile. Ciò significa che gli utenti che hanno attiva la Special 50 Giga troveranno sempre a loro disposizione consumi senza limiti per le telefonate e gli SMS con 50 Giga utili per la navigazione di rete.

I cambi di listino per la promozione Special 50 Giga sono indirizzati soltanto al pubblico dei vecchi abbonati. Per i nuovi utenti è invece previsto un costo bloccato nei primi sei mesi. In linea con le altre iniziative low cost presente in catalogo, il provider non applicherà rimodulazioni durante il primo semestre.