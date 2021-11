L’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha raggiunto un grande traguardo, con ben 2 milioni di utenze attive. Per celebrare tutto ciò, l’operatore ha quindi deciso di fare un regalo ai propri clienti, ovvero 20 GB di traffico dati, i quali saranno attivabili fino al prossimo 18 dicembre 2021.

Kena Mobile regala ben 20 GB ai suoi clienti per festeggiare 2 milioni di utenze

L’operatore virtuale di TIM ha deciso di lanciare una nuova promozione denominata 20 Giga Gratis. Quest’ultima prevede l’attivazione totalmente gratuita di 20 GB di traffico dati con connettività 4G e saranno utilizzabili per un mese intero dall’attivazione. Sarà inoltre possibile utilizzare 3 GB dei 20 GB offerti anche in roaming nei paesi dell’Unione Europea.

Come già accennato, l’operatore ha deciso di fare questo regalo ai suoi clienti per festeggiare un importante traguardo. Kena Mobile ha infatti da poco raggiunto ben 2 milioni di utenze attive. Per attivare la promozione, i clienti interessati avranno a disposizione vari modi. Potranno infatti collegarsi nell’area MyKena presente sul sito ufficiale dell’operatore, potranno utilizzare l’app ufficiale di Kena Mobile, potranno recarsi presso i punti vendita autorizzati o potranno perfino chiamare il numero 181.

Oltre a questo, l’operatore telefonico sta poi proponendo svariate promozioni e offerte. Tra queste, una delle ultime presentate è l’offerta Kena 3,99 Insieme a Te. Quest’ultima è rivolta a tutti gli utenti non vedenti e non udenti. Nello specifico, include un quantitativo di traffico dati pari a ben 100 GB con connettività 4G. In aggiunta, sono poi inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ed SMS illimitati verso tutti ad un costo mensile di 3,99 euro.