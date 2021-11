Il 23 settembre 2021 è arrivata la nuova delibera di AGCOM 290/21/CONS con la quale gli operatori telefonici devono impegnarsi a fornire ai propri utenti alcune agevolazioni, riguardanti anche la categoria di clienti disabili con gravi limitazioni delle capacità di deambulazione. Per questo motivo, da pochi giorni Kena Mobile ha reso disponibile l’offerta denominata Kena 3,99 Insieme a Te riservata ai clienti non udenti e non vedenti.

Kena 3,99 Insieme a Te: la nuova offerta per i clienti non vedenti e non udenti

Come già accennato, in seguito alla nuova delibera di AGCOM, l’operatore telefonico virtuale di TIM ha presentato nei giorni scorsi una nuova promozione. Si tratta dell’offerta denominata Kena 3,99 Indieme a Te ed è per l’appunto riservata a tutti i clienti con gravi limitazioni delle capacità deambulatorie, tra cui i clienti non vedenti e non udenti.

L’offerta in questione comprende un quantitativo di traffico dati pari a ben 100 GB con connettività 4G e con una velocità massima fino a 30 Mbps in download e in upload. Oltre a questo, gli utenti che la attiveranno potranno inoltre usufruire di minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri ed SMS senza limiti verso tutti. Il costo è di 3,99 euro al mese, mentre sono pressoché azzerati i costi di attivazione e di spedizione della scheda SIM.

Vi ricordiamo che l’operatore virtuale sta proponendo al momento tante offerte interessanti. Tra queste, ci sono ad esempio le offerte Kena 50 Giga e Kena 100 Giga, le quali offrono un grande quantitativo di traffico dati per navigare rispettivamente a 7,99 euro e 9,99 euro.