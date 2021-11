Esselunga riesce effettivamente a proporre al pubblico una nuova campagna promozionale che potremmo quasi definire inedita, al cui interno trova posto uno sconto molto interessante, messo a disposizione di ogni singolo consumatore sul territorio nazionale.

Il risparmio è dietro l’angolo per tutti noi, difatti l’accessibilità della campagna è garantita in ogni singolo punto vendita in Italia, ma non sul sito ufficiale. A differenza delle solite offerte tech, inoltre, le scorte non dovrebbero essere limitate, di conseguenza sarà possibile fruirne anche verso la data di scadenza della soluzione stessa. Il prodotto viene commercializzato affiancato dalla solita garanzia della durata complessiva di 24 mesi, dal giorno effettivo d’acquisto.

Esselunga: occasioni ed offerte shock nel volantino

I Black Days di Esselunga sono assolutamente pazzeschi, promettono ai consumatori un risparmio importante sull’acquisto di alcuni smartphone di fascia alta, e non solo. Il modello che scoviamo direttamente in prima pagina è l’Apple iPhone 12 Pro, un top a tutti gli effetti, disponibile a 898 euro nella sua variante da 128GB di memoria interna. Accoppiabili con il suddetto troviamo le Apple AirPods di seconda generazione, un prodotto incredibile a soli 95 euro.

Non mancano chiaramente molti altri smartphone altrettanto interessanti, ad esempio il Samsung Galaxy S21 5G a soli 599 euro, scendendo poi verso iPhone XR a 479 euro, Vivo Y72 a 229 euro, Xiaomi Mi 11 Lite a 299 euro, Redmi Note 9T a 189 euro, Nokia C20 a 89 euro, Realme C11 a 109 euro, Galaxy A12 a 129 euro o altri ancora.

I dettagli della campagna sono interamente raccolti a questo link.