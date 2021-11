L’idea di realizzare un iPhone interamente in vetro non è poi così nuova in casa Apple. L’ultimo brevetto apparso in rete è solo uno dei numerosi documenti registrati dal colosso nel corso degli ultimi anni, nei quali è apparso il desiderio di impegnarsi prima o poi nella creazione di uno smartphone esteticamente molto interessante.

Apple pensa a un iPhone in vetro con display anche sul retro!

A ostacolare il colosso nella messa a punto di un iPhone tutto in vetro vi sarebbero diversi fattori, il principale sarebbe la fragilità del materiale adottato. Nuove voci lasciano però intuire che Apple potrebbe non voler mollare la presa e dedicarsi realmente nella creazione del dispositivo.

Un documento depositato dalla stessa azienda e recentemente trapelato in rete mostra, infatti, quella che sarebbe la tecnologia adottata dall’azienda per realizzare un iPhone costituito da pannelli di vetro e con display anche sui bordi e nella parte posteriore.

Mancano dettagli e particolari dai quali dedurre maggiori informazioni sul presunto smartphone Apple ma, qualora si trattasse di un progetto in fase di lavorazione, potrebbero presto venir fuori novità interessanti. Il brevetto al momento si limita ad affermare che l’adozione del vetro potrebbe coinvolgere anche ulteriori dispositivi.

Apple in passato ha brevettato una tastiera interamente in vetro che, pur attirando l’attenzione del pubblico, destava particolari perplessità per la sua fragilità. La poca praticità del materiale potrebbe spingere il colosso a fare un passo indietro ancora una volta ma soltanto l’attesa potrà dare conferme a riguardo e fornire informazioni aggiuntive.