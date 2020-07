Il colosso di Cupertino nel corso degli ultimi anni ha dovuto fronteggiare diversi problemi con le tastiere dei suoi MacBook, tanto da dover modificare la tecnologia adottata sostituendo il meccanismo a farfalla con un meccanismo a forbice ma ciò sembra non aver placato la sua insoddisfazione. Un nuovo brevetto recentemente presentato, infatti, lascia supporre l’interesse del colosso nei confronti delle tastiere dei futuri MacBook che potrebbero presentare un’innovazione davvero particolare.

Apple brevetta una nuova tastiera in vetro per i prossimi MacBook

La nuova tastiera brevettata da Apple presenta delle caratteristiche davvero innovative. Il colosso, al fine di rendere i tasti più resistenti, sembra aver pensato a una tastiera in vetro che permetterebbe di porre rimedio all’usura in brevi tempi dei tasti in platica, prolungandone così la durata. La tastiera, quindi, potrebbe presentare una copertura in vetro per ogni tasto e un sistema di retroilluminazione. Inoltre, il materiale adottato potrebbe consentire di utilizzare ogni tasto come una sorta di mini-display capace di svolgere innumerevoli funzioni.

Le notizie fino ad ora note non confermano la presenza delle nuove tastiere nei futuri MacBook e lasciano aperta la questione del materiale eventualmente adottato dal colosso, che potrebbe optare per il vetro attualmente utilizzato per i suoi iPhone. L’idea che l’intera tastiera possa essere in vetro suscita comunque non pochi dubbi in merito alla sua fragilità e, quindi, al pericolo che essa possa costituire per i clienti in caso di rottura. E’ certo che l’estetica del nuovo prodotto Apple sarebbe capace di lasciare gli utenti senza parole.