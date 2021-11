Le novità in casa Sky sono molto interessati. In queste ultime settimane, la piattaforma satellitare ha presentato ai suoi clienti una rimodulazione dei listini estremamente vantaggiosa. Con i nuovi pacchetti Smart, gli utenti possono accedere ai migliori contenuti della tv satellitare con i prezzi più bassi di sempre.

Sky, il servizio streaming sempre incluso nel prezzo

I prezzi dei listini Smart di Sky prevedono un costo di 16,90 euro per il ticket Sport, 10,90 euro per il cinema, 14,90 euro per il ticket intrattenimento e serie tv e soli 5 euro per il calcio.

Gli abbonati che attivano un nuovo pacchetto per la visione di Sky, così come coloro che adeguano il loro attuale piano ai listini Smart avranno un ulteriore vantaggio: il servizio Sky Go Plus infatti sarà assicurato a tutti gli utenti completamente a costo zero.

Rispetto alle precedenti condizioni contrattuali, quindi, la piattaforma satellitare elimina il costo aggiuntivo di 5 euro ogni trenta giorni. I benefici previsti attraverso questo servizio restano invece intatti.

Gli utenti che attivano Sky Go Plus avranno la possibilità di guardare in streaming, via app su smartphone, tablet e pc, i contenuti del loro piano di abbonamento alla piattaforma satellitare. La visione sarà possibile sino ad un massimo di due dispositivi in contemporanea, mentre ogni abbonati potrà associare sino a 4 dispositivi sul suo profilo.

Con Sky Go Plus, gli utenti potranno anche scaricare sui loro dispositivi associati una serie di contenuti – dai film, ai documentari, sino alla serie tv e gli show d’intrattenimento – da guardare anche in modalità offline.