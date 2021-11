La sottoscrizione di un abbonamento Sky si rivela più conveniente che mai in questa stagione autunnale. Complice l’assenza della Serie A, disponibile in esclusiva su DAZN, la pay tv satellitare ha dovuto gioco forza modificare il suo pacchetto commerciale, con alcuni vantaggi per nuovi e vecchi clienti.

Sky, i nuovi prezzi con i listini Smart

Al fine di scongiurare una fuga di abbonati verso DAZN, Sky ha drasticamente modificato i suoi listini. La nuova filosofia della tv satellitare è quella di offrire agli abbonati una serie di costi da ribasso mai visti negli anni precedenti.

Da alcune settimane, Sky ha presentato al grande pubblico i suoi listini Smart. Ua prima modifica inerente proprio alle inedite condizioni dei listini Smart è quella per il pacchetto Calcio. Il ticket che assicura la visione di tutta la Serie B e di tre partite per giornata della Serie A ha un costo mensile pari a 5 euro.

Ulteriore vantaggio è poi garantito agli abbonati che scelgono di sottoscrivere il ticket Sport. Questo pacchetto assicura la visione di tutte le partite della Champions League ed anche di altre importanti competizioni per sport come il tennis, la Formula 1, il motomondiale, l’NBA. Il prezzo previsto per i clienti sarà di soli 16,90 euro al mese.

I listini smart hanno modificato in positivo anche i costi del pacchetto base, quello relativo all’intrattenimento: solo 14,90 euro al mese. Per il Cinema la nuova tariffa sarà pari a 10,90 euro al mese. Incluso in queste offerte dedicate a nuovi e vecchi clienti c’è anche il decoder di nuova generazione Sky Q.