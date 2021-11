Black&Decker Flexi Dustbuster è in assoluto uno dei migliori pulitori per auto. Un prodotto casalingo ma che ha tutta l’aria di essere professionale. Facile e veloce nell’utilizzo, è davvero l’ideale per chi ha necessità di fare piccole pulizie agli interni della propria auto. Perché si sa, specialmente in autunno, foglie e sporco sono dietro l’angolo! Scopriamo insieme questo fantastico pulitore nella nostra recensione completa e dettagliata.

Black&Decker Flexi Dustbuster: confezione

Partiamo dalla confezione di vendita: semplice e compatta ha al suo interno:

il pulitore con alimentatore integrato mediante presa accendisigari ;

mediante presa ; un pratico zainetto retato per il trasporto;

retato per il trasporto; accessori vari per pulizie.

Funzionalità

Ma veniamo subito al dunque di questa recensione ed inziamo a parlare delle funzionalità offerte da questo prodotto. Tanto per cominciare, Black&Decker Flexi DUSTBUSTER AUTO è dotato di un pratico contenitore (abbastanza ampio) che può essere aperto facilmente e capace di contente tutto lo sporco accumulabile negli interni di un’auto. Il cavo, inoltre, è lungo 5 metri, questo permette di poter pulire tutto l’abitacolo senza grossi problemi.

All’interno della confezione, inoltre, insieme ad altri accessori, è presente anche una “bocchetta lunga“, grazie alla quale è possibile raccogliere lo sporco anche nei posti più impervi. Ad esempio, nelle fessure dei braccioli. Oltre a questa bocchetta, è presente anche un’ulteriore bocchetta a lancia combinata con spazzolina per i tessuti. Quest’ultima è l’accessiorio 2-1 che abbiamo usato maggiormente. Davvero comodissimo averlo sempre montato e praticissimo per pulire ogni superficie, che va dai tappetini (senza spazzolina) ai tessuti (sedili) con la pratica spazzolina.

Il design, infine, è davvero ultra compatto ed anche il peso davvero contenuto, lo rende semplicissimo nel trasporto. È possibile, dunque, lasciarlo sempre nel bagaglialio senza creare troppo ingombro.

Altre specifiche tecniche

POTENZA DI ASPIRAZIONE 12.5 Air Watts

POTENZA ELETTRICA 12V (accendisigari dell’automobile)

POTENZA D’ASPIRAZIONE 400 mm/H2o

CAPACITÀ CONTENITORE 560 ml

COLORE Grigio/dettagli rossi

Prezzo e conclusioni

Veniamo, infine, a prezzo e conclusioni. Il prezzo è di circa 49 euro in offerta su Amazon, oppure in alternativa 55 euro da Trony. Onestamente, considerata la concorrenza che offre prodotti tra i 20 e 30 euro,ma nettamente inferiori, il prezzo non solo è più che giustificato ma è anche conveniente! In definitiva, assolutamente consigliato a chi è attento alla pulizia della propria auto e cerca di trarne sempre il massimo.