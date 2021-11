Il volantino Trony attualmente attivo sull’intero territorio nazionale non sembra avere assolutamente rivali, gli utenti sono felicissimi dell’occasione che l’azienda ha deciso di mettere loro a disposizione, garantendo difatti la possibilità di spendere sempre meno su ogni singolo acquisto effettuato, senza porre limitazioni particolari.

E’ bene sapere, ad ogni modo, che tutti gli acquisti dovranno essere completati solamente recandosi personalmente in negozio, e che sopratutto i prodotti sono commercializzati con la solita garanzia della durata di 2 anni, da esercitare dal momento in cui viene completato l’acquisto, sempre nella medesima location. Nell’eventualità in cui si dovesse scegliere uno smartphone, è comunque prevista la versione no brand, ovvero con aggiornamenti rilasciati tempestivamente dal produttore.

Aprite subito il link al nostro canale Telegram ufficiale, potrete trovare i codici sconto Amazon gratis e le offerte più speciali.

Trony: questo volantino è assurdo

Trony appare essere davvero inarrestabile, il suo volantino è una piccola meraviglia che spinge l’utente a poter godere di uno sconto del 100% su ogni singolo acquisto effettuato. Per entrare di diritto nel meccanismo che regola la campagna promozionale, ricordiamo essere necessario acquistare uno dei prodotti seguenti: grande elettrodomestico dal prezzo superiore ai 399 euro, piccolo elettrodomestico in vendita a più di 69 euro, oppure televisore con una spesa finale che supera i 499 euro.

Nel momento in cui sarà stato aggiunto al carrello uno dei suddetti, la strada appare irrimediabilmente in discesa, poiché il consumatore potrà aggiungere un secondo modello, ricevendo in cambio uno sconto del 50% sul meno caro, oppure potrà acquistarne in totale tre, per una riduzione del 100% applicata sempre sul dispositivo meno costoso fra tutti.