Spendere poco con Expert potrebbe essere davvero molto semplice, grazie al nuovo volantino gli utenti possono pensare di accedere a prodotti sempre più scontati ed economici, con i quali riuscire a risparmiare su ogni acquisto effettuato.

La campagna promozionale quest’oggi attivata da Expert, risulta essere effettivamente disponibile sull’intero territorio nazionale, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati recandosi in un qualsiasi negozio, senza differenze territoriali. In aggiunta, lo ricordiamo, è prevista la possibilità di accedere alle stesse riduzioni tramite il sito ufficiale, il quale prevede il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Expert: tanti sconti per il Black Friday

Il volantino Expert è davvero ricchissimo di sorprese che possono garantire un livello di risparmio inimmaginabile fino al 29 novembre 2021. Osservando da vicino le offerte legate alla telefonia mobile, ad esempio, possiamo trovare ottime chance ad ogni livello di prezzo.

In particolare notiamo la presenza di Redmi 10 a 169 euro, Samsung Galaxy A22 a 189 euro, Realme 8i a 199 euro, TCL 20L a 169 euro, Motorola Moto G50 a 199 euro, Oppo find X3 Neo a 549 euro, Oppo Find X3 Lite a 329 euro, Oppo A74 a 199 euro, Oppo A94 a 279 euro, Wiko Power U20 a 119 euro o similari.

Un volantino che pare focalizzare principalmente la propria attenzione sul segmento intermedio, senza comunque disdegnare ottime sortite verso le fasce più alte. I dettagli sono comunque raccolti direttamente nelle pagine visionabili a questo link.