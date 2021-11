Il volantino Comet propone ai vari consumatori una campagna promozionale davvero unica nel proprio genere, al cui interno si possono scovare occasioni e prezzi molto più bassi del normale, con i quali riuscire a confrontarsi per risparmiare al massimo.

Per avere la certezza di entrare di diritto nel meccanismo che regola la soluzione corrente, è importante ricordarsi che gli acquisti sono effettuabili sia in negozio che recandosi personalmente in un qualsiasi punto vendita in Italia. Acquistando tramite l’e-commerce, ad ogni modo, è prevista la possibilità di ricevere gratuitamente la merce presso il proprio domicilio, ma solo nel momento in cui la spesa dovesse superare la quota limite di 49 euro.

Comet, che sconti: questo volantino è da impazzire

La campagna promozionale di Comet riesce a garantire agli utenti la possibilità di mettere le mani su uno smartphone relativamente economico, in vendita infatti ad un prezzo che non supera i 500 euro, godendo ugualmente di discrete prestazioni generali.

Il prodotto da non perdere assolutamente di vista è lo Xiaomi Mi 11i, in vendita nel periodo corrente appunto a 499 euro, e considerato dalla maggior parte degli utenti come lo smartphone da acquistare nel caso in cui non ci si possa permettere il top di gamma del brand. A 399 euro, invece, è stato recentemente lanciato il Realme GT Master Edition, un terminale davvero ottimo con una fortissima vocazione al design e all’estetica generale. I dettagli della campagna sono disponibili direttamente online sul sito ufficiale.