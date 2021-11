Le offerte Black Friday proposte nel periodo corrente da MediaWorld, rappresentano il punto di partenza del risparmio effettivamente garantito ai vari consumatori che decidono di acquistare nuovi prodotti in occasione della “festività” più amata al mondo.

L’occasione è ghiottissima, per approfittarne è assolutamente necessario pensare di recarsi il prima possibile in un qualsiasi punto vendita in Italia, oppure di affidarsi direttamente al sito ufficiale di MediaWorld stessa. In questo caso, va ricordato comunque che la spedizione presso il proprio domicilio potrebbe comportare una spesa aggiuntiva, in genere non superiore ai 9,99 euro.

Scoprite subito quali sono i migliori codici sconto Amazon, e ricevete anche le ultime offerte Black Friday, iscrivendovi quanto prima al nostro canale Telegram dedicato.

MediaWorld: attenzione a queste offerte speciali

Da MediaWorld il risparmio è assolutamente dietro l’angolo, anche per gli utenti che non vogliono spendere troppo, focalizzando la propria attenzione in via esclusiva sulla fascia intermedia della telefonia mobile, più precisamente smartphone in vendita a meno di 400 euro. In questo caso i modelli effettivamente in vendita vanno a toccare Vivo Y72, Galaxy A12, Redmi Note 10S, Oppo Find X3 Lite, Galaxy A52s o Oppo A74.

Coloro che vorranno di più, godendo di prestazioni generalmente migliori, potranno affidarsi direttamente a iPhone 12, disponibile a 779 euro, passando anche per iPhone 12 Mini, in vendita a 649 euro, oppure Galaxy Z Fold3, il cui prezzo tocca addirittura i 1549 euro.

Tutte le offerte del volantino MediaWorld sono perfettamente visionabili tramite il sito ufficiale dell’azienda, il quale prevede la possibilità di conoscere da vicino i singoli prezzi.