Le offerte pensate da Coop e Ipercoop puntano ad abbassare tutti i prezzi di vendita, garantendo difatti al consumatore finale un risparmio davvero molto interessante, il quale spinge lo stesso ad incrementare il numero di prodotti effettivamente acquistati.

La campagna promozionale riesce a convincere proprio per l’ottimo rapporto qualità/prezzo promesso dall’azienda, e con un’ampia disponibilità sul territorio nazionale. E’ importante sapere che gli acquisti sono effettuabili ovunque in Italia, con una piccola parte anche sul sito ufficiale, il quale promette la spedizione gratuita presso il domicilio, ma solo nel momento in cui la spesa dovesse essere superiore ai 19 euro.

Il Black Friday di Amazon è già arrivato, scoprite i migliori prodotti in promozione collegandovi a questo canale Telegram.

Coop e Ipercoop: nuove offerte Black Friday assolutamente interessanti

La fascia d’interesse del volantino Coop e Ipercoop è quella intermedia, ovvero rappresentata da prodotti in vendita a non più di 400 euro, tutti proposti con specifiche di un buon livello generale, e con qualche piccola chicca assolutamente in grado di catturare l’attenzione dei consumatori. La campagna promozionale difatti propone all’utente la possibilità di mettere le mani su Apple iPhone 7 e iPhone SE 2020, una coppia di prodotti fortemente interessanti, sebbene non siano in commercio da pochissimo tempo.

Nell’eventualità in cui si volesse invece acquistare uno smartphone con sistema operativo Android, l’occhio cade direttamente su modelli del calibro di Xiaomi Redmi 9A, Realme C21 o anche Galaxy A21s, tutti proposti al consumatore finale con una spesa non superiore ai 200 euro. Questo è ciò che vi aspetta da Coop e Ipercoop, sebbene le promozioni siano disponibili anche su altri livelli, il consiglio è quindi di controllare attentamente il sito ufficiale per maggiori informazioni in merito.