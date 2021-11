Wind Tre GO 100 Star + è l’offerta winback proposta dal gestore ad alcuni ex clienti tramite una nuova campagna di SMS. La tariffa non lascia indifferenti gli utenti, i quali ricevono la possibilità di ottenere ogni mese i seguenti contenuti:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione

Torna in Wind Tre con l’offerta a soli 7,99 euro al mese!

Negli ultimi giorni Wind Tre ha dato il via a una nuova campagna di SMS winback attraverso la quale alcuni ex clienti ricevono la possibilità di attivare l’offerta GO 100 Star +.

L’offerta proposta dal gestore non richiede costi di attivazione e permette di procedere con l’acquisto della nuova SIM gratuitamente. Wind Tre richiede soltanto un costo di rinnovo che ammonta a 7,99 euro al mese.

I clienti selezionati che decidono di riportare il loro numero a WindTre dovranno semplicemente recarsi in uno dei punti vendita autorizzati, mostrare l’SMS ricevuto e portare a termine l’acquisto trasferendo il loro numero dall’attuale gestore e saldando il primo rinnovo anticipato della tariffa.

Alcune segnalazioni indicano il 21 novembre come data ultima entro la quale il gestore permetterà di richiedere l’attivazione della tariffa con 100 GB ma alcuni utenti potrebbero ricevere indicazioni differenti. Gli interessati dovranno quindi attenersi a quanto indicato dall’operatore nella comunicazione inviata via SMS.

Nel caso in cui si desideri tornare in WindTre senza aver ricevuto alcuna comunicazione sarà possibile consultare la pagina ufficiale dell’operatore accedendo alla sezione “cambio operatore” e selezionare l’offerta indicata in base al proprio gestore di provenienza.