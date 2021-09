Dal 10 al 16 Settembre 2021, salvo proroghe, l’azienda di telecomunicazione WindTre ha deciso di avviare una nuova campagna promozionale winback proponendo WindTre Go 100 Special+ ad alcuni suoi ex clienti.

Le offerte winback sono dedicate e attivabili dagli ex clienti WindTre che hanno ricevuto comunicazione via SMS. Scopriamo insieme cosa prevede quella appena menzionata.

Torna in WindTre con la Go Special + a 9.99 euro al mese

WindTre GO 100 Special+ prevede ogni mese un bundle di minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile in 4G al costo di 9,99 euro al mese. Se il “nuovo” potenziale cliente WindTre accetta deve acquistare una nuova sim ricaricabile WindTre e richiedere contestualmente la portabilità del numero mobile che è stato selezionato, entro la data di scadenza indicata nel messaggio. Le date di scadenza delle offerte winback sono personalizzate.

Il costo di attivazione WindTre GO 100 Special+ è gratuito. Il costo della nuova SIM ricaricabile è di 10 euro, salvo eventuali promozioni locali. Ecco l’SMS inviato dall’operatore: “E’ tempo di 100GIGA, 200SMS e minuti illimitati a 9.99E/mese sulla nuova Rete TOP QUALITY di WINDTRE! Attivazione GRATIS e SIM 10E nei nostri negozi entro il 16/09. Dettaglio su ulteriori costi in caso di utilizzo e info privacy windtre.it/go100specplus“.

Le offerte WindTre Go sono compatibili con gli optional ricaricabili. Non sono compatibili con l’offerta convergente di rete fissa Super Fibra e con il servizio di rateizzazione standard Telefono Incluso. Per i clienti che non ricevono alcun SMS winback, MondoMobileWeb segnala che sia nei negozi aderenti che direttamente online sono disponibili altre offerte della gamma WindTre GO, attivabili soltanto con portabilità del numero da operatori specifici.