Le offerte lanciate in questi giorni da Expert possono davvero farvi perdere la testa, la nuova campagna promozionale ripercorre tutto quanto di buono effettivamente l’azienda aveva presentato nel corso delle precedenti settimane, incrementando il livello degli sconti effettivamente lanciati.

La soluzione che trovate narrata direttamente nell’articolo, è da considerarsi attualmente attiva in ogni singolo punto vendita in Italia, con possibilità di completare gli acquisti anche sul sito ufficiale dell’azienda. Questa seconda opzione è chiaramente la più comoda, in quanto prevede la possibilità di ricevere la merce a domicilio, sebbene comunque sia strettamente necessario pagare le spese di spedizione.

Expert: tutti gli sconti sono da far perdere la testa

Scoprendo il volantino Expert, intitolato sorprese Black, si possono scovare ottime occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Il filo comune delle ultime campagne promozionali dei rivenditori in Italia, è rappresentato dall’Oppo Find X3 Neo, il top di gamma dell’azienda orientale, ritenuto il migliore in termini di rapporto qualità/prezzo, viene effettivamente commercializzato a 549 euro, una cifra più che abbordabile in confronto alle prestazioni offerte.

Per il resto troviamo tutti smartphone più o meno interessanti, quali possono essere iPhone 12 Mini (disponibile a 599 euro), Oppo Find X3 lite, Motorola Moto G50, Oppo A94, Motorola Moto E40, Vivo Y21, Wiko Power U10, Realme 8i, Realme Narzo 30 e similari. Tutti gli sconti sono raccolti direttamente sul sito ufficiale di Expert, in questo modo si potranno scoprire i vari prezzi attivati.