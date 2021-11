Gli sconti pensati da esselunga in occasione dell’ormai imminente Black Friday 2021, sono assolutamente interessanti, i prodotti rappresentano un buonissimo punto di partenza a cui affidarsi, per cercare di avere il massimo con la minima spesa possibile.

La campagna promozionale che troverete descritta nell’articolo, lo ricordiamo, risulta essere attiva solamente presso i negozi fisici in Italia, ciò sta a significare che per completare l’acquisto non sarà possibile recarsi sul sito ufficiale (almeno sfruttando gli stessi prezzi). Essendo una offerta tech, risulta essere attivo un solo sconto, applicato direttamente su uno smartphone di ultima generazione, commercializzato con garanzia di 24 mesi (la quale copre solamente i difetti di fabbrica) e nella versione sbrandizzata, ovvero gli aggiornamenti sono rilasciati direttamente dal produttore.

Esselunga: che occasione, i prezzi sono ai minimi

La nuova campagna promozionale di Esselunga punta fortissimo su uno dei prodotti dal miglior rapporto qualità/prezzo in circolazione, quale è appunto la Xiaomi Mi Band 6, in vendita finalmente ad una cifra ancora ridotta rispetto al listino originario. Gli utenti che avranno l’opportunità di acquistarla da Esselunga, difatti, la potranno pagare solamente 34,90 euro.

La scheda tecnica ne denota completamente le sue qualità generali, rappresentate appunto da un display AMOLED da 1,56 pollici di diagonale, 30 modalità di allenamento impreziosite dalla presenza del chip GPS integrato, passando per la misurazione del battito cardiaco, dei passi e delle distanze percorse, ma senza dimenticarsi dell’incredibile batteria dall’autonomia fino a 14 giorni, oppure della resistenza all’acqua fino a 5 ATM.