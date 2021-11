Il volantino trony riserva una piacevolissima sorpresa a tutti gli utenti che vogliono accedere ai migliori prodotti in circolazione, cercando di spendere sempre cifre viranti verso il minimo che si sia mai visto sul mercato nazionale, i prezzi sono bassi e sopratutto sono alla portata di ogni utente in Italia.

La campagna promozionale che andremo a descrivervi nell’articolo, lo ricordiamo, risulta essere attiva praticamente ovunque sul territorio, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati in ogni negozio, senza distinzioni o vincoli territoriali particolari. I clienti che vi accederanno spendendo più di 199 euro, potranno anche richiedere la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso Zero.

Trony: queste sono le offerte più interessanti

Trony è assolutamente inarrestabile, tutti gli utenti hanno la possibilità di richiedere ed ottenere un prodotto completamente gratis. Per raggiungere quest’obbiettivo, è necessario prima di tutto acquistare uno a scelta tra un grande elettrodomestico da almeno 399 euro, passando per un piccolo elettrodomestico dal prezzo superiore ai 69 euro, oppure un televisore con una spesa che superi i 499 euro.

Nel momento in cui si è compiuto il primo passo, la strada appare poi in discesa, infatti sarà possibile aggiungere un secondo modello risparmiando il 50% rispetto al prezzo di listino del meno caro, per finire con un trittico di prodotti (aggiungendone quindi in totale due dall’originario), godendo di uno sconto complessivo del 100%, sempre applicato sul meno caro fra tutti. Maggiori informazioni in merito al corrente volantino Trony sono raccolti sul sito ufficiale.