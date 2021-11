Spesso quando si tratta di down di rete la prima cosa a cui pensiamo è l’impossibilità di effettuare e ricevere chiamate, o la difficoltà di navigare in internet e sui social. Tuttavia una situazione strana sta colpendo TIM e i suoi clienti da inizio mese. Si tratterebbe di un down di rete mirato dove i problemi riguarderebbero solo uno specifico servizio. In pratica, da novembre i clienti TIM che sono soliti fruire della piattaforma social Twitch se la stanno passando male per problemi di connessione. Scopriamo insieme di cosa si tratta e come risolvere questo fastidioso bug.

TIM: da novembre problemi di connessione con la piattaforma Twitch

Sono molti gli utenti che da inizio novembre stanno segnalando difficoltà serie nel collegarsi e assistere alle dirette live in streaming su Twitch. Se all’inizio si pensava a un malfunzionamento della piattaforma social, si è poi scoperto un particolare davvero interessante. Tutti gli utenti erano accomunati da una cosa: sono clienti TIM.

Infatti, ora si è fatto tutto più chiaro, da inizio mese l’operatore nazionale sembra avere problemi di incompatibilità con Twitch non garantendo stabilità di connessione e la possibilità ai suoi clienti di fruire dei contenuti trasmessi. Ancora non si è capito quale sia il problema di TIM, ma potrebbero aiutare due soluzioni proposte dagli esperti di OptiMagazine.

Come risolvere i problemi di connessione con Twitch

Il noto magazine, oltre ad aver ricevuto tantissime segnalazioni legate al malfunzionamento di Twitch da parte di soli clienti TIM, si è prodigato nel trovare e proporre due soluzioni che potrebbero risolvere in parte il problema.

Ovviamente, trattandosi di guasti interni, potrà solo TIM risolvere la situazione facendo tornare tutto alla normalità, ma tentar non nuoce e se nel frattempo si riuscisse a migliorare questo fastidio non sarebbe male.

La prima cosa da provare è cambiare browser. Quindi se si è soliti usare Google Chrome si potrebbe utilizzare Firefox o viceversa. Non vi suggeriamo Microsoft Edge per non ricevere le vostre maledizioni. Se la situazione non dovesse migliorare, allora potreste modificare la VPN per accedere a Twitch con l’operatore TIM. Esistono alcune applicazioni che lo fanno regolarmente e automaticamente in modo gratuito.

Peccato per questo problemuccio perché TIM con la Fibra Magnifica sta davvero spopolando garantendo fino a 10 Gbps in download e 2 Gbps in upload.