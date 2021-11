tim-come-sapere-se-puoi-attivare-la-fibra-di-magnifica

TIM Magnifica è la nuova Fibra di TIM che promette internet ultraveloce sopra ogni aspettativa. Grazie a questa speciale connessione è possibile navigare in download fino 10 Gbps e fino a 2 Gbps in upload. Incredibile vero? Purtroppo però non tutte le zone d’Italia sono ancora coperte da questa speciale tecnologia che offre davvero tanto. Se sei interessato anche tu a sperimentare questa fantastica novità, in questo articolo ti diremo come sapere se sei tra i pochi fortunati che può attivarla a casa.

TIM: con Magnifica navighi fino a 10 Gbps

Con TIM Magnifica navighi fino a 10 Gbps in download. Una tecnologia davvero unica e inimitabile che vi catapulterà in un nuovo mondo! Tuttavia non in tutte le zone d’Italia è possibile sottoscrivere questa speciale offerta che è disponibile all’attivazione da pochi giorni. Come sapere se casa vostra può essere raggiunta da questa fibra ultraveloce?

Ci pensiamo noi di Tecnoandroid, fornendovi un elenco di tutte le città ad oggi compatibili con la nuovissima offerta per la rete fissa di casa con la Fibra, TIM Magnifica:

Bologna

Brindisi

Cagliari

Firenze

Milano

Napoli

Roma

Taranto

Torino

Trento

Trieste

Ma cosa offre e quanto costa l’offerta TIM Magnifica per la Fibra Ultraveloce? Scopriamo insieme e vediamo questo ricco bundle che, a 49,90 euro al mese include: