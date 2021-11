OnePlus potrebbe essere impegnato con l’imminente arrivo della serie OnePlus 10, che dovrebbe essere lanciata molto prima del solito e porterà anche un nuovo software unificato, sviluppato in collaborazione con Oppo. Tuttavia, questo non significa che la serie OnePlus 9 non continuerà a seguire il solito programma beta di OxygenOS che introdurrà Android 12 molto presto.

Il nuovo aggiornamento di Android arriverà sotto forma di OxygenOS 12 e ha già raggiunto la sua seconda build Open Beta 2. Il nuovo aggiornamento è in fase di lancio per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro con molti miglioramenti, correzioni di bug e una patch di sicurezza di novembre.

OxygenOS 12 Beta 2 è disponibile per il download

L’azienda cinese ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento OxygenOS 12 Open Beta 2 per gli utenti OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro. Gli utenti che stanno già eseguendo la prima Open Beta riceveranno un aggiornamento OTA. Coloro che eseguono Android 11 stabile dovrebbero eseguire il flashing manuale del nuovo aggiornamento.

Secondo il rapporto, il nuovo aggiornamento apporta correzioni a diversi bug a livello di sistema, miglioramenti per il reparto fotocamere e Bluetooth. Come accennato in precedenza, porta anche l’ultima patch di sicurezza di novembre. OnePlus non è mai stato un grande esempio di patch di sicurezza tempestive, ma almeno sembra che stia gettando le basi per esserlo con la serie OnePlus 9.

Per chi non lo sapesse, ad ottobre è stata lanciata l’Open Beta 1 per il duo di flagship. Ora, il team di sviluppo sta facendo un passo avanti verso il firmware stabile. Puoi controllare il log delle modifiche completo per l’Open Beta 2 qui sotto: