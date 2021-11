I prezzi di Trony sono effettivamente ai minimi storici, gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una campagna promozionale che promette loro la possibilità di godere di uno sconto del 100%, applicato su ogni singolo acquisto effettuato, senza porre limitazioni particolari in termini territoriali.

In altre parole, gli acquisti possono essere tranquillamente completati recandosi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, senza però potersi affidare effettivamente al sito ufficiale dell’azienda stessa. In parallelo, i prodotti sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, oltre che essere disponibili nelle versioni no brand, almeno per quanto riguarda la telefonia mobile.

Trony: questi sconti sono da far impazzire

Il risparmio da Trony raggiunge livelli inimmaginabili fino a poco tempo fa, gli utenti possono ricevere uno sconto del 100%, semplicemente seguendo un iter tutt’altro che complesso o difficile. Il primo step consiste nell’acquisto di uno dei seguenti prodotti: grande o piccolo elettrodomestico dal prezzo superiore a 399 o 69 euro, in alternativa ad un televisore in vendita ad almeno 499 euro.

Nel momento in cui si sarà aggiunto al carrello uno dei suddetti, la strada appare essere completamente in discesa, infatti si potranno aggiungere altri due prodotti con una riduzione finale del 100% sul valore di listino del meno caro, oppure si potrà optare per l’acquisto di un singolo altro modello, riducendo la spesa, alle medesime condizioni della precedente, del 50%.

I dettagli della campagna sono tutti raccolti sul sito ufficiale di Trony.