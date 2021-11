Il design maestoso dello smartphone OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition è emerso online sotto forma di un’immagine scattata dal vivo. L’azienda cinese di elettronica di consumo ha presentato la scorsa settimana un nuovo smartphone in edizione limitata con il soprannome di OnePlus Nord 2 x PAC-MAN Edition. Il marchio ha divulgato i dettagli sui prezzi del prossimo telefono, ma ha tenuto nascosti i dettagli sulla disponibilità.

A pochi giorni dall’annuncio ufficiale, è spuntata su internet la versione radicalmente rivista dello smartphone OnePlus Nord 2. L’immagine pratica recentemente emersa mostra esattamente come l’edizione OnePlus Nord 2 x PAC-MAN sarà diversa dal modello standard. Oltre a condividere un’immagine pratica del prossimo smartphone, un noto leaker ci ha permesso di dare un primo sguardo alla confezione del telefono.

OnePlus Nord 2: la versione con PAC-MAN sarà ufficializzato domani

OnePlus Nord 2 × PAC-MAN Edition first look. Basically a silver/white colored back with PAC-MAN design that glows-in-the-dark in neon color.#OnePlusNord2 #PACMAN Credits: The Phone Talks pic.twitter.com/voEHIx8Ws4 — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) November 14, 2021

Lo smartphone Nord 2 x PAC-MAN Edition è stato oggetto di numerose perdite ultimamente. Inoltre, l’edizione speciale gira da un po’ di tempo in giro per le voci. All’inizio di questo mese, un rapporto ha accennato a un’imminente sessione della Clubhouse, in cui OnePlus potrebbe svelare la Nord 2 Pac-Man Edition. Secondo quanto riferito, l’evento si svolgerà domani, 16 novembre. Inoltre, OnePlus distribuirà le OnePlus Buds Z come regalo gratuito a coloro che acquisteranno lo smartphone in edizione speciale.

Il famoso leaker Sudhanshu Ambhore ha creato clamore attorno al prossimo smartphone twittando l’immagine pratica della Nord 2 x PAC-MAN Edition. Come accennato in precedenza, l’informatore ha persino condiviso la scatola al dettaglio. Secondo il tweet di Ambhore, The Phone Talks è la fonte originale delle immagini. È interessante notare che The Phone Talks sembra aver rimosso le suddette immagini al momento della scrittura. Tuttavia, queste immagini trapelate divulgano alcuni dettagli chiave sul prossimo telefono.