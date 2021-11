In una nuova beta pubblica, WhatsApp aggiunge più opzioni per consentire agli utenti di decidere chi può vedere le foto del proprio profilo, l’ultima volta che hanno utilizzato l’app e la pagina delle informazioni.

Secondo WABetaInfo sempre affidabile, la versione 2.21.230.15 di WhatsApp porta questa nuova funzione ‘I miei contatti eccetto‘ per beta tester specifici. Con ciò, oltre a consentire a ‘Tutti’, ‘I miei contatti’ o ‘Nessuno’ di vedere le tue informazioni, ora gli utenti possono scegliere a chi non vogliono far visualizzare la loro foto del profilo, l’ultima visualizzazione o le informazioni mentre tutti gli altri contatti lo faranno.

WhatsApp beta si aggiorna con tante novità

Le persone che hanno una versione obsoleta di WhatsApp o che non hanno la funzione abilitata non possono comunque vedere le tue informazioni se le escludi. Quando escludi alcuni contatti dalla visualizzazione del tuo ultimo accesso, non sarai in grado di vedere anche il loro ultimo accesso.

Con questa versione beta di WhatsApp, l’azienda sta rimuovendo l’opzione di disattivazione del programma beta multi-dispositivo, il che significa che gli utenti non possono più abbandonare il programma, poiché l’azienda prevede di rendere questa funzione una delle le funzionalità più importanti in arrivo nell’app.

A partire da ora, qualsiasi utente con l’ultima versione di WhatsApp può provare il supporto multi-dispositivo. La società spiega: ‘la beta multi-dispositivo è un programma opt-in che ti dà accesso anticipato per provare una nuova versione di WhatsApp per Web, Desktop e Portal. Se ti unisci alla beta multi-dispositivo, sarai in grado di utilizzare i dispositivi associati collegati senza la necessità di mantenere il telefono connesso’.