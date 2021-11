Samsung dovrebbe annunciare la serie di smartphone Galaxy S22 a febbraio. I rapporti hanno rivelato che la serie avrà tre modelli come Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra. Ora, l’edizione Plus di S22 è apparsa su Geekbench con alcune delle sue specifiche chiave.

Si può affermare, sulla base di recenti rapporti, che il telefono Samsung con il numero di modello SM-S906U potrebbe rivelarsi essere il Galaxy S22+. Su Geekbench 5, l’S22+ è apparso con il prossimo chip di punta di Qualcomm. È dotato di quattro core CPU che funzionano a 1,79 GHz, tre core della CPU con clock a 2,50 GHz e un core della CPU a 3,00 GHz.

Galaxy S22+ includerà caratteristiche hardware premium

L’elenco di Geekbench mostra inoltre che ha 8 GB di RAM e Android 12. Nel test single-core, ha ottenuto rispettivamente 1163 e 2728 punti. Lo stesso telefono è stato avvistato su Geekbench con il prossimo chipset Exynos 2200. È stato anche scoperto che è dotato di 8 GB di RAM e Android 12.

Un recente leak ha rivelato che Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra saranno rilasciati con la piattaforma mobile Snapdragon 898 negli Stati Uniti, in Asia e in Africa. D’altra parte, la gamma Galaxy S22 con Exynos 2200 farà il suo debutto in Corea del Sud e in altri mercati.

Il chipset Exynos 2200 includerà una GPU AMD. Resta da vedere se sarà in grado di offrire prestazioni superiori rispetto al chip SD898. Qualcomm dovrebbe annunciare il suo chip di punta entro la fine di questo mese. D’altra parte, è probabile che il gigante tecnologico sudcoreano svelerà l’Exynos 2200 all’inizio del 2022.