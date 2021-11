Sappiamo da diverso tempo che nei piani della nota casa automobilistica tedesca BMW c’è la realizzazione della prossima BMW Serie 5. Di quest’ultima, sappiamo inoltre che l’azienda presenterà una versione full electric a zero emissioni di CO2 e proprio questa è stata avvistata su strada in alcune foto spia.

BMW Serie 5: ecco alcune foto spia della versione full electric a zero emissioni

L’arrivo ufficiale della nuova BMW Serie 5 si avvicina sempre più e nel corso di queste settimane sono già emerse numerose indiscrezioni. In queste ultime ore, però, come già accennato, è stata avvistata su strada ed immortalata con delle foto spia la versione full electric.

Nelle immagini pubblicate in rete la vettura è ovviamente camuffata, ma possiamo comunque notare che si tratta della versione elettrica a zero emissioni dall’assenza dei tubi di scarico. Osservando quindi le foto, possiamo notare i fari frontali della nuova berlina della casa automobilistica BMW e il doppio rene.

Le foto non mostrano purtroppo gli interni della vettura, ma immaginiamo comunque che non mancherà il supporto alla tecnologia. Quasi sicuramente, troveremo infatti due ampi display per il sistema di infotainment e per la strumentazione digitale.

Dal punto di vista prestazionale, invece, non sono trapelate molte informazioni. Sappiamo che la vettura poggerà sulla piattaforma modulare CLAR. Dovremo sicuramente attendere ancora un po’ per avere maggiori dettagli tecnici, riguardanti soprattutto il motore o i motori montati a bordo e la potenza di cui saranno dotati. Vi ricordiamo che il debutto ufficiale di questa nuova vettura è previsto più meno ad autunno dell’anno 2022.