Dopo alcune indiscrezioni e foto trapelate in rete, nel corso delle ultime ore la casa automobilistica tedesca BMW ha presentato in veste ufficiale la seconda generazione della sua vettura, ovvero la nuova BMW Serie 2 Active Tourer.

Come già accennato, il noto marchio tedesco ha fa poco svelato in veste ufficiale sul mercato automobilistico la seconda generazione della sua vettura. La nuova BMW Serie 2 Active Yourer, si presenta con un aspetto estetico e un design leggermente rinnovato rispetto al passato. In generale, sono presenti linee più spigolose, con un look più sportivo con i nuovi gruppi ottici Full LED sul fronte (ma anche con tecnologia Matrix LED, se si vuole) e sul retro sempre nuovi gruppi ottici a LED con sviluppo orizzontale. Non manca poi la possibilità di scegliere tra 11 colorazioni differenti.

Anche all’interno la nuova vettura targata BMW sorprende per la sua ottima dotazione tecnologica. Troviamo ad esempio due display da 10.25 e 10.7 pollici rispettivamente per la strumentazione digitale e per il sistema di infotainment. Non mancano nemmeno diversi sistemi di assistenza alla guida, come il Parking Assistant e il Lane Departure Warning. Lato prestazionale, infine, la vettura sarà distribuita in diverse versioni, di cui una con motore a benzina a 3 cilindri da 136 CV e una da 4 cilindri con motore a benzina Mild Hybrid da 218 CV.

Prezzi e disponibilità

La nuova BMW Serie 2 Active Tourer sarà disponibile nelle concessionarie a partire dal mese di febbraio 2022 e successivamente sarà disponibile anche una versione con tecnologia Plug-in. I prezzi partono invece da 34.600 euro.