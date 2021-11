Vodafone riserva delle rimodulazioni di prezzo per i suoi clienti anche durante la stagione autunnale. Il provider inglese ha previsto in tal senso una serie di modifiche per le sue offerte, anche per quelle più popolari. I nuovi listini, ad esempio, prevedono costi rinnovati per la Special 50 Giga.

Vodafone, previsto un nuovo rincaro per la Special 50 Giga

La Special 50 Giga nel corso di questi mesi si è confermata come la tariffa più popolare di Vodafone. Questa promozione ha come destinatari gli utenti che effettuano la portabilità del numero da altro gestore.

I costi extra ora previsti per questa ricaricabile portano ad un aumento di prezzo pari a 2 euro ogni trenta giorni. In linea con queste indicazioni, il nuovo prezzo della promozione sale a quota 9,99 euro per coloro che sino a trenta giorni fa pagavano 7,99 euro. Il costo della ricaricabile sarà invece di 8,99 euro per gli utenti con precedente pagamento fissato a 6,99 euro.

Nonostante un aumento dei costi mensili, in questa circostanza Vodafone ha deciso di non aumentare le soglie di consumo della ricaricabile. Gli utenti che si affidano alla Special 50 Giga quindi riceveranno ancora chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per navigazione di rete in internet.

Queste modifiche ai costi della Special 50 Giga sono rivolte soltanto ai vecchi clienti. Per i nuovi abbonati è invece prevista la garanzia di un costo bloccato nei primi sei mesi. Così come per tutte le altre promozioni in catalogo, il provider non applicherà rimodulazioni durante il primo semestre.