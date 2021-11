Le nuove offerte lanciate dal volantino Trony sono universalmente riconosciute come le migliori dell’ultimo anno, proprio per la loro capacità di scontare i migliori prodotti, raggiungendo addirittura una riduzione in percentuale pari al 100% del listino originario.

Approfittare dell’ottima promozione di Trony è tutt’altro che difficile, infatti è necessario recarsi personalmente in negozio per godere dei medesimi sconti, senza doversi minimamente preoccupare della dislocazione territoriali o similari. I prodotti sono interamente distribuiti con garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale copre esclusivamente i difetti di fabbrica, non i danni accidentali causati dagli utenti stessi.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, potrete scoprire in esclusiva i codici sconto Amazon e le offerte più pazze.

Trony: tutte le offerte per risparmiare al massimo

Il risparmio con Trony è assolutamente garantito in ogni singolo negozio, ma anche acquistando i prodotti maggiormente desiderati; è bene ricordare infatti che il Prendi 3 Paghi 2 garantisce la possibilità di acquistare praticamente ciò che si vuole, senza subire limitazioni o vincoli particolari.

Per accedere di diritto al meccanismo che regola la campagna, è comunque necessario acquistare una delle seguenti tipologie di prodotti: grandi elettrodomestici da almeno 499 euro, piccoli elettrodomestici dal prezzo superiore ai 69 euro, televisori la cui spesa deve superare i 399 euro.

Nel momento in cui si sarà compiuto uno dei suddetti acquisti, la strada apparirà essere completamente in discesa, in quanto comunque il cliente potrà aggiungere un secondo modello risparmiando il 50% sul meno caro, oppure addirittura un terzo con una riduzione del 100% sul prezzo del meno costoso del trittico selezionato.