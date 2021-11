Il volantino attualmente disponibile presso tutti i punti vendita di Euronics, raccoglie le migliori occasioni del periodo, garantendo al consumatore finale la possibilità di godere di un risparmio che va ben oltre le più rosee aspettative, promettendo spese bassissime su ogni singolo acquisto effettuato.

Fortunatamente la campagna promozionale corrente non presenta vincoli territoriali, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati praticamente ovunque in Italia, con la rimozione delle limitazioni regionali o di aree specifiche. In parallelo, è sempre bene ricordare che ogni prodotto in vendita viene commercializzato con garanzia della durata di 24 mesi, la quale copre solamente i difetti di fabbrica, affiancato dalla variante no brand, nel caso in cui si tratti di uno smartphone.

Euronics: che occasioni assurde per risparmiare

La campagna promozionale di euronics riesce a far sorridere gli utenti che da tempo volevano acquistare uno smartphone Samsung Galaxy, cercando di risparmiare il più possibile, e senza rinunciare alla qualità generale. I due modelli coinvolti nel volantino sono effettivamente Galaxy S21+ e Galaxy S21, prodotti che promettono prestazioni veramente incredibili, dietro il pagamento di una cifra che tocca rispettivamente i 745 ei 699 euro.

Nell’eventualità in cui si volesse spendere un po’ meno, senza però rinunciare troppo alla qualità generale, il consiglio è di avvicinarsi all’Oppo Find X3 Neo, pagandolo però 599 euro. Il volantino nasconde anche tantissime altre occasioni da non perdere di vista, per scoprirle dovete aprire subito il sito ufficiale.