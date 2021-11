Iliad in poco più di tre anni ha assunto una posizione di leadership nel settore della telefonia italiana. Oggi il gestore francese rappresenta una realtà per tutti quegli utenti che sono intenzionati ad effettuare il cambio operatore al fine di accedere a tariffa low cost. A breve il campo di azione di Iliad si allargherà notevolmente con l’arrivo anche nel mondo della Fibra ottica.

Iliad, nuove tariffe all inclusive con la Fibra ottica

E’ quasi ufficiale l’annuncio delle prime offerte di Iliad per la Fibra ottica. Le ultime indiscrezioni relative a questa importante novità parlano di un futuro lancio di tariffe all inclusive per una convergenza di servizi per la telefonia fissa e servizi per la telefonia mobile. Iliad, in tal caso, si impegnerebbe per assicurare ai clienti i costi più bassi del mercato.

Al fine di portare le reti internet di Fibra ottica nelle case degli italiani, il gestore ha già messo a segno due accordi commerciali con Open Fiber e FiberCop. le partnership con le compagnie di ENEL/CDP e di TIM saranno utile per garantire supporto logistico all’operatore. Nel mentre, in attesa dell’annuncio ufficiale, Iliad ha anche ricevuto l’autorizzazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per operare nel settore della telefonia fissa.

Ciò che più interessa in questo momento agli utenti di Iliad è però il discorso relativo alle tempistiche. In base agli ultimi dati, le offerte all inclusive per la Fibra ottica dovrebbero arrivare entro la metà del prossimo 2022. Possibile però già un lancio durante l’inverno.