Secondo quanto riferito da alcuni utenti, un aggiornamento di Google Foto ha rimosso una delle grandi funzionalità di Pixel 6: lo strumento Magic Eraser che consente di rimuovere oggetti o persone indesiderati dalle foto. Se il tuo Pixel ha scaricato la versione interessata, non temere: Google afferma che sta lavorando a una soluzione.

Mentre la versione di Foto con la gomma magica cancellata non sembra più essere disponibile nel Play Store, la sua presenza su APK Mirror conferma che lo era a un certo punto. Secondo un utente, la versione danneggiata mostrava un suggerimento sulla funzione di rimozione degli oggetti, nonostante non fosse più accessibile nell’app.

Google Pixel 6: si attende un update di Google Foto

Il portavoce di Google Alex Moriconi ha dichiarato a The Verge che la società ‘ha identificato un problema all’inizio del lancio del [suo] ultimo aggiornamento di Foto e sta fornendo una soluzione a breve’. Google afferma anche che il problema non ha interessato tutti, il che riflette la nostra esperienza: due membri dello staff di Verge con Pixel 6 hanno affermato di non disporre di aggiornamenti di Google Foto disponibili e di essere ancora in grado di utilizzare Magic Eraser.

Anche se sembra che l’aggiornamento non si stia più diffondendo, è ancora comprensibile il motivo per cui gli utenti che lo hanno ricevuto sarebbero rimasti scioccati nel trovare Magic Eraser mancante: era uno dei principali punti di forza di Google quando ha lanciato il telefono circa un mese fa. Dato il numero relativamente piccolo di post sul problema, tuttavia, si spera che il problema non influenzi troppo gli utenti. In tal caso, tieni gli occhi aperti per un aggiornamento a Google Foto.