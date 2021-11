Samsung e AMD stanno lavorando insieme da un po’ di tempo per un prossimo chipset Exynos personalizzato che presenta la grafica RDNA del Team Red. Tuttavia, mentre questo nuovo chip è in lavorazione, deve ancora essere annunciato ufficialmente. A quanto pare, però, ora potremmo avere una data ufficiale per il suo lancio.

Secondo un recente post di Instagram su samsungexynos del gigante tecnologico sudcoreano, il presunto SoC Exynos 2200 potrebbe essere ufficializzato il 19 novembre 2021. Il post su Instagram recita ‘Con la grafica di gioco che continua ad evolversi, ti mostriamo quale sarà l’intrattenimento sembrare in futuro. Tutto cambia il 19 novembre 2021». Il post sui social media ha persino introdotto un nuovo ‘#EverythingChanges’, il che significa che un grande annuncio è in arrivo.

Samsung si prepara all’evento di presentazione

Quindi, questa potrebbe essere una conferma ufficiale per la prossima generazione di Exynos che sarà annunciata alla fine di questo mese. Nella didascalia, Samsung aggiunge che ‘Il gioco ha fatto molta strada. Quello che un tempo consideravamo ‘immersivo’, si basava su una serie di fattori esterni, come l’ambiente circostante. Ma i progressi dei semiconduttori lo hanno cambiato: scopri come, quando ci trasferiremo nella nostra nuova casa il 19 novembre. Rimani sintonizzato.’

Mentre l’architettura RDNA di AMD per la grafica aumenterà sicuramente le prestazioni di gioco sui nuovi smartphone Samsung dotati di questo chip, non conosciamo ancora i dettagli. AMD aveva recentemente preso in giro alcune funzionalità come il ray tracing e l’ombreggiatura a tasso variabile all’inizio di quest’anno, ma dovremo ancora aspettare un annuncio ufficiale per saperlo con certezza.